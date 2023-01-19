Раскрыта самая частая причина выпадения волос

Раскрыта самая частая причина выпадения волос
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
Дело не только в питании

Диетолог, специалист в области биохимии Алиса Витти раскрыла основные причины выпадения волос.

Первое место остается за гормональными изменениями. Далее следуют неправильное питание или хронический стресс. Последний, кстати, отражается не только на волосах, но и на общем настроении человека. Нередко стресс приводит к депресии, нарушая сон и работу пищеварительной системы, угнетая деятельность волосяных фолликулов.

Облысение также вызвано употреблением продуктов с высоким содержанием сахара, витамина А с ртутью. Необходимо пересмотреть рацион: отказаться от жареного, спиртного и включитьомега-3 жирные кислоты и белковые продукты. 

"Существуют также сыворотки для волос , которые вы можете использовать для кожи головы, чтобы предотвратить выпадение волос, и прически, которыми можно скрыть любые пробелы в линии роста волос. Просто помните, редеющие волосы – это естественно, и в этом нет ничего постыдного. Как только вы определите причину выпадения волос, вы сможете лучше понять свою ситуацию, как ее предотвратить и как начать отращивать волосы", – говорится в материале.

Источник: SheFinds ✓ Надежный источник
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