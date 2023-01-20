Россиянку бросили одну на острове: как мстят туристам в Таиланде

Женщина взбесила турфирму

Российская туристка попала в Паттайе в совершенно ужасающую ситуацию – женщину бросили на отдаленном острове. Если бы не соотечественники, неизвестно, чем бы закончилось дело. Женщина могла опоздать на самолет и рисковала огромной суммой.

Не так давно семья российских туристов обвинила одну из турфирм в Таиланде в том, что сотрудник бросил их совершенно одних на одном крошечном острове. Туристы решили арендовать скоростной катер – на нем они намеревались добраться до курортного островка Ко Сак.

В 11:00 водитель отвез туристов и обязался вернуться через шесть часов. Но не тут-то было. Ни к назначенному времени, ни позже он не появился. У россиян началась паника. После захода солнца они остались совершенно одни.

По счастью, нашелся местный житель, вызвавший туристическую полицию – те появились поздним вечером на острове со спасательной группой. Россиян вернули в Паттайю.

Местная полиция признала, что случай не является чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые туристы уже сталкивались с такой ситуацией. Одна россиянка оплатила поездку из отеля на красивый живописный остров, чтобы понырять с маской и посмотреть на рыбок. Однако отказалась брать на официальном пляже зонтик с шезлонгом, чтобы сэкономить. Те якобы отомстили – маленький катер, который отправлялся к пляжу в сторону отеля, уехал раньше. Из острова трудно выбраться, если нет своей лодки, так как суда курсируют не так уж часто.

"Я была в шоке: у меня утром самолет. В итоге умудрилась сесть в большую лодку до парома. А там тайка на меня набросилась из-за отсутствия билета. А у меня денег нет… я же оплатила все в гостинице. Налегке. Пассажиры помогли. Добиралась потом до отеля на мотике. Там и оплатила. На самолет успела", – рассказала туристка.

А мораль такова: расслабляться на отдыхе в чужой стране не получится. Так что все нужно держать на контроле.