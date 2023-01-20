Как справиться с тревогой: психолог раскрыла способ

Как справиться с тревогой: психолог раскрыла способ
Arne Dedert/www.globallookpress.com
Таблетками проблему точно не решить

Семейный психолог Яна Семенкова раскрыла причины острой переживательности современного человека. Дело не только во внутренней конституции – необходимо помнить о том, как мы подстраиваемся под окружающую среду, меняя свой психотип.

Это и пробки, и резкие дедлайны, и бешеный темп работы, и споры из-за заработной платы. Важно отделять важное от второстепенного – чтобы не мучаться и не переживать от последнего. Ведь переживания забирают немыслимое количество сил и энергии, провоцируя депрессию и выгорание.

Психолог рекомендует принять себя в глобальном смысле – признать свои ошибки и изменить планы, если это необходимо. Если нужна гибкость, следуйте ее правилам. К обстоятельствам нужно приспосабливаться. Поддержите себя и отойдите от излишней самокритики. Прислушивайтесь к собственным желаниям – любите себя чуть больше, чем можете.

Не забывайте о физической активности – она снимает тревожность и тем самым снижает уровень кортизола. Напряжение помогут снять и комплексные упражнения – медитативная или дыхательная практика.

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
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