Как справиться с тревогой: психолог раскрыла способ

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Семейный психолог Яна Семенкова раскрыла причины острой переживательности современного человека. Дело не только во внутренней конституции – необходимо помнить о том, как мы подстраиваемся под окружающую среду, меняя свой психотип.
Это и пробки, и резкие дедлайны, и бешеный темп работы, и споры из-за заработной платы. Важно отделять важное от второстепенного – чтобы не мучаться и не переживать от последнего. Ведь переживания забирают немыслимое количество сил и энергии, провоцируя депрессию и выгорание.
Психолог рекомендует принять себя в глобальном смысле – признать свои ошибки и изменить планы, если это необходимо. Если нужна гибкость, следуйте ее правилам. К обстоятельствам нужно приспосабливаться. Поддержите себя и отойдите от излишней самокритики. Прислушивайтесь к собственным желаниям – любите себя чуть больше, чем можете.
Не забывайте о физической активности – она снимает тревожность и тем самым снижает уровень кортизола. Напряжение помогут снять и комплексные упражнения – медитативная или дыхательная практика.
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