Диетолог назвала супер-продукты для сохранения зрения

Помогут не только очки, но и питание

Для поддержания здоровья глаз необходимы такие продукты, как болгарский перец, петрушка и фисташки. По словам врача-эндокринолога, диетолога Ирины Калининой, эти продукты смогут защитить глаза от заболеваний за счет содержания природных пигментов лютеина, зеаксантина и мезо-зеаксантина.

Указанные пигменты организм самостоятельно не синтезирует – придется пополнять запасы. Уровень каротиноидов чрезвычайно важен для тех, кто постоянно проводит время за компьютером, телевизором и смартфоном.

"Экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин способны их защитить, указала Калинина.

Больше всего лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе – а также зеленом горошке, фисташках и тыкве.