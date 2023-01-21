Диетолог назвала супер-продукты для сохранения зрения

Диетолог назвала супер-продукты для сохранения зрения
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Для поддержания здоровья глаз необходимы такие продукты, как болгарский перец, петрушка и фисташки. По словам врача-эндокринолога, диетолога Ирины Калининой, эти продукты смогут защитить глаза от заболеваний за счет содержания природных пигментов лютеина, зеаксантина и мезо-зеаксантина.

Указанные пигменты организм самостоятельно не синтезирует – придется пополнять запасы. Уровень каротиноидов чрезвычайно важен для тех, кто постоянно проводит время за компьютером, телевизором и смартфоном.

"Экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин способны их защитить, указала Калинина.

Больше всего лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе – а также зеленом горошке, фисташках и тыкве.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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