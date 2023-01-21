Диетолог назвала супер-продукты для сохранения зрения

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Для поддержания здоровья глаз необходимы такие продукты, как болгарский перец, петрушка и фисташки. По словам врача-эндокринолога, диетолога Ирины Калининой, эти продукты смогут защитить глаза от заболеваний за счет содержания природных пигментов лютеина, зеаксантина и мезо-зеаксантина.
Указанные пигменты организм самостоятельно не синтезирует – придется пополнять запасы. Уровень каротиноидов чрезвычайно важен для тех, кто постоянно проводит время за компьютером, телевизором и смартфоном.
"Экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин способны их защитить, указала Калинина.
Больше всего лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе – а также зеленом горошке, фисташках и тыкве.
Наши бойцы продолжают продвижение
Вашингтон чувствует себя полноправным участником событий