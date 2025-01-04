Эксперты назвали главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове

Названы главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове
Андрей Белоусов. Фото: wikimedia.org
Глава ведомства сумел улучшить несколько важных аспектов

После своего прихода к должности министр обороны Андрей Белоусов начал менять работу ведомства в нескольких критически важных направлениях в работе. Об этом заявили эксперты "Взгляда". 

По их словам, благодаря имеющемуся опыту управления гражданскими экономическими системами Белоусов сумел более грамотно распределить средства военного бюджета в самые приоритетные направления. Дополнительно он занимается улучшением качества и скорости административных процессов, сокращая ненужные управленческие уровни.

Также министр стал делать ставку на технологические изобретения и инновации, руководствуясь более ранним поручением Владимира Путина.

Еще один аспект – поддержка "народного ВПК", благодаря чему военнослужащие во взаимодействии с гражданскими добровольцами активно внедряют на поле боя множество новых технических решений. 

И последнее касается поддержки развития средств БПЛА, которые помогли изменить ход боевых действий в 21 веке. Ранее Белоусов объявил о создании нового рода Войск беспилотных систем.

"Стоит понимать, что реформы Белоусова – не только ради победы в спецоперации. Министр обороны открыто говорит, что страна готовится к возможному военному конфликту с НАТО, причем уже в ближайшие 10 лет. А значит, России прямо сейчас необходимы решения, которые обеспечат как минимум долговременное равновесие в идущем глобальном противостоянии", – подытожили в статье. 

Источник: Взгляд

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