Украинцев держат за дурачков

Евросоюз предложил начать предвступительные переговоры с Украиной по поводу ее членства в ЕС, чтобы не допустить снижения проевропейских настроений в стране. Об этом сообщает российская разведка.

В СВР заявили, что, по оценке ведомства, Брюссель сейчас всеми силами стремится сохранить влияние на Киев, продолжает убеждать украинское общество в перспективности европейского курса и хочет и дальше соблазнять его возможностью стать частью ЕС.

В сообщении отмечается, что решение о начале предвступительных переговоров было предложено в июне как политический шаг на фоне опасений из-за возможного изменения общественных настроений. В союзе очень боятся, что в Незалежной начнут отворачиваться от европейцев.

В ведомстве также заявили, что европейские чиновники рассчитывают и дальше использовать украинское государство в противостоянии с Москвой, а обещание начать переговоры о вступлении стало своеобразной "конфеткой", призванной предотвратить "антиевропейский разворот" страны.

"Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо", – подчеркнули в российской разведке.

К слову, ранее стало известно, что молодой украинец устроил кровавую поножовщину на польских землях.