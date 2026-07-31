BP уходит из Северного моря: почему заканчивается 60-летняя нефтяная эпоха

Компания выставила на продажу британские активы в Северном море, превращая символ нефтяной мощи страны в часть масштабной корпоративной перестройки.

BP начала продажу своего нефтегазового бизнеса в британской части Северного моря, где компания работает с 1964 года.

В пакет входят пять производственных центров, обеспечивающих около 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. С активами также связана работа примерно 1100 сотрудников.

Продажа еще не означает остановку добычи. Вероятнее всего, месторождения продолжат работать под управлением независимой компании, готовой дольше эксплуатировать зрелые активы.

BP выбирает более прибыльные регионы

Новое руководство BP перестраивает компанию вокруг проектов, способных приносить более высокую прибыль при меньших затратах.

Северное море проигрывает месторождениям в Мексиканском заливе, Бразилии и на Ближнем Востоке. Его запасы сокращаются, инфраструктура стареет, а обслуживание морских платформ становится все дороже.

Добыча в британском секторе Северного моря снизилась примерно до 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2000 году она достигала около 4,5 млн баррелей.

BP сокращала присутствие в регионе постепенно, продавая отдельные месторождения, трубопроводы и доли в проектах. Нынешнее решение завершает этот многолетний отход.

Налоги ускорили решение

Нефтегазовые компании неоднократно критиковали британский налог на сверхприбыль и частые изменения правил.

Инвесторы неохотно вкладывают миллиарды в проекты, окупающиеся десятилетиями, если будущую налоговую нагрузку невозможно предсказать.

Но политика правительства стала не единственной причиной продажи. Даже при более низких налогах Северное море остается зрелым бассейном с естественно падающей добычей и растущими расходами на демонтаж старых объектов.

Ранее BP обсуждала продажу активов компании Ithaca Energy примерно за 2 млрд фунтов стерлингов, однако стороны не заключили соглашение.

Компании нужны деньги для сокращения долга

BP рассчитывает получить около 20 млрд долларов от продажи различных активов к концу 2027 года.

Средства необходимы для уменьшения долговой нагрузки, повышения доходности и восстановления доверия акционеров.

Одновременно руководство сокращает управленческие уровни и сотни офисных должностей. Структуру компании планируется сосредоточить вокруг добычи, переработки и розничного бизнеса.

Таким образом, продажа Северного моря не означает нового отказа BP от нефти. Компания хочет направить капитал в более крупные и прибыльные нефтегазовые проекты за пределами Великобритании.

Под угрозой оказались рабочие места

Главный непосредственный риск связан с сотрудниками BP и подрядчиками в Абердине.

Новый владелец может сохранить персонал, необходимый для безопасной добычи, но объединить административные функции и сократить расходы.

Британские власти заявили, что обсуждают с BP защиту работников и местных сообществ.

Правительство одновременно готовит переход региона к морской ветроэнергетике, хранению углерода и водородным проектам, признавая неизбежное снижение добычи нефти и газа.

BP не покидает Великобританию полностью

Компания сохранит штаб-квартиру, сеть автозаправок, торговлю энергоресурсами, поставки авиационного топлива и участие в проектах хранения углерода.

На продажу выставлен именно добывающий бизнес Северного моря.

Поэтому решение BP следует рассматривать не как немедленный конец британской нефтяной промышленности, а как смену ее владельцев.

Зрелые месторождения постепенно переходят от глобальных корпораций к специализированным независимым компаниям, способным работать с меньшими активами и более низкой доходностью.

Завершается историческая эпоха

BP участвовала в открытии месторождения West Sole в 1965 году и гигантского Forties в 1970 году, став одним из создателей нефтяной экономики Северного моря.

Спустя шесть десятилетий компания решила, что ее основные возможности для роста находятся в других регионах.

Британская нефтяная эпоха заканчивается не закрытием последней платформы, а моментом, когда ее крупнейшие создатели перестают считать Северное море стратегическим активом.