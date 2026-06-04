Отношения между двумя государствами остаются очень сложными

В американском Конгрессе выступили резко против того, чтобы сворачивать диалог с Москвой, в панике напомнив, что попытки решить украинский конфликт без переговоров могут привести к еще большей катастрофе. С соответствующим заявлением выступила конгрессвумен Анна Паулина Луна после дерзких слов госсекретаря США Марко Рубио.

Политик отреагировала на его заявление о Москве и ситуации вокруг украинского государства. Американка строго подчеркнула, что считает ошибочной позицию тех, кто полагает, будто отказ от переговоров способен приблизить окончание конфликта.

Путь к урегулированию возможен исключительно через дипломатию и сохранение открытых каналов общения между Кремлем и Белым домом, отрезала государственная деятельница. Только такой подход способен принести результаты администрации американского лидера Дональда Трампа, уверена она.

Ранее Рубио назвал Москву одной из главных угроз для американцев. Он также отметил, что вашингтонская администрация опасается дальнейшей эскалации конфликтной ситуации в Незалежной, считает, что все зашло в тупик, и рассматривает возможность нового санкционного удара по Москве.

Ранее в МИД РФ сделали жесткое заявление о США и Армении. Политика армянского руководства вызывает большие вопросы.