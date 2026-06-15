Последствия оказались весьма ощутимыми для Парижа

Юг Франции лишился одного из самых платежеспособных потоков отдыхающих – последствия этого уже ощутили многие представители турбизнеса. Российские туристы долгие годы оставались заметной частью экономики Лазурного берега, и их исчезновение не прошло бесследно для региона.

Так, генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил, что сокращение числа российских туристов негативно сказалось на экономике южных регионов французского государства. При этом он отметил, что речь не идет о критической ситуации, однако потери для местного бизнеса оказались вполне ощутимыми.

Дипломат напомнил, что до пандемии коронавирусной инфекции и введения санкционных ограничений россияне занимали важное место в туристической отрасли французского Средиземноморья. Многие города и курорты традиционно принимали большое количество гостей из России.

Российские туристы всегда были востребованными клиентами гостиниц, ресторанов, бутиков, яхтенных клубов и объектов индустрии развлечений. Их расходы поддерживали значительную часть малого и среднего бизнеса, ориентированного на иностранных отдыхающих.

После введения ограничений туристический поток из России практически исчез. По оценке Оранского, экономика региона смогла адаптироваться к новым условиям, однако отсутствие российских гостей сильно ударило по карманам многих участников туристического рынка юга Франции.

Ранее сбежавшая в Лондон Дапкунайте заговорила о возвращении в Россию.