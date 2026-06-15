Потеря туристов из России ударила по югу Франции, рассказал генконсул Оранский

Юг Франции пострадал из-за "разрыва" с россиянами: заявление генконсула
Фото: unsplash.com
Последствия оказались весьма ощутимыми для Парижа

Юг Франции лишился одного из самых платежеспособных потоков отдыхающих – последствия этого уже ощутили многие представители турбизнеса. Российские туристы долгие годы оставались заметной частью экономики Лазурного берега, и их исчезновение не прошло бесследно для региона.

Так, генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил, что сокращение числа российских туристов негативно сказалось на экономике южных регионов французского государства. При этом он отметил, что речь не идет о критической ситуации, однако потери для местного бизнеса оказались вполне ощутимыми.

Дипломат напомнил, что до пандемии коронавирусной инфекции и введения санкционных ограничений россияне занимали важное место в туристической отрасли французского Средиземноморья. Многие города и курорты традиционно принимали большое количество гостей из России.

Российские туристы всегда были востребованными клиентами гостиниц, ресторанов, бутиков, яхтенных клубов и объектов индустрии развлечений. Их расходы поддерживали значительную часть малого и среднего бизнеса, ориентированного на иностранных отдыхающих.

После введения ограничений туристический поток из России практически исчез. По оценке Оранского, экономика региона смогла адаптироваться к новым условиям, однако отсутствие российских гостей сильно ударило по карманам многих участников туристического рынка юга Франции.

Ранее сбежавшая в Лондон Дапкунайте заговорила о возвращении в Россию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Дал пощечину": во Франции вспыхнул скандал из-за Зеленского

Местные в ужасе от поведения парижской администрации

ВСУ устроили чудовищную провокацию с трупами солдат

У боевиков нет ничего святого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей