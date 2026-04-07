Европейским политикам не живется спокойно

Антироссийская риторика в Европе нарастает с каждым днем: многие политики уже превратились в откровенных русофобов, но есть и немало тех, кто с ужасом наблюдает за происходящим. Так, известный французский государственный деятель Николя Дюпон-Эньян заявил, что европейские страны уже открыто движутся к военному противостоянию с Россией.

Француз напомнил, что немецкие власти заранее начали наращивать численность бундесвера до 270 тысяч человек и одновременно вводят ограничения для своих граждан на выезд из страны, связывая это с российским фактором "угрозы". Также он добавил, что весь в целом Евросоюз подталкивает страны к эскалации.

"ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение", – сообщил политик.

Он охарактеризовал эти шаги как крайне опасные и саморазрушительные для Европы, подчеркнув, что воинственная политика может обернуться серьезными последствиями для самих европейцев.

Тем временем, в Германии обсуждаются изменения в законодательстве, касающиеся выезда мужчин призывного возраста. По информации СМИ, речь идет о требованиях получать спецразрешение для длительных поездок за рубеж для представителей сильной половины человечества от 17 до 45 лет.

После огромного общественного резонанса представители немецкого военного ведомства пояснили, что на данный момент строгих ограничений нет, и выезд остается свободным, однако только до тех пор, пока военная служба в стране носит добровольный характер.

