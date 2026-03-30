Профессор Миршаймер заявил о "беде" США из-за войны на истощение

Расчеты многих стратегов оказались ошибочными

Ситуация вокруг конфликта в ближневосточном регионе разворачивается совсем не так, как рассчитывали американские власти и стратеги – и теперь даже западные эксперты уже не скрывают своих опасений.

Так, профессор Джон Миршаймер заявил, что хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп изначально не ожидал, что окажется втянутым в затяжное противостояние с Ираном. Политик рассчитывал на быструю и эффектную операцию, которая завершится демонстративной победой, однако реальность оказалась совершенно иной. Вместо краткосрочной кампании США столкнулись с изматывающей войной на истощение. Эксперт подчеркнул, что в таком формате у Ирана остается значительное преимущество.

"И особенно США в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей", – описал положение американцев аналитик.

Миршаймер также добавил, что нынешние попытки Белого дома выйти на выгодное мирное соглашение наверняка окажутся безуспешными. Он отметил, что Трамп стремится заключить сделку на своих условиях, однако иранская сторона не заинтересована в уступках и предпочитает тянуть время, наращивая свое превосходство, чтобы в дальнейшем диктовать собственные условия. В итоге ситуация для США становится катастрофической.

