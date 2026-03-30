Трамп заявил о ликвидации "многих целей" в Иране в воскресенье

Лидер американцев публично похвастался

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно накаляться, и последние заявления только подливают масла в огонь. Хозяин Овального кабинета Дональд Трамп поделился деталями недавних действий американских вояк на иранских землях, назвав произошедшее значимым событием.

По его словам, накануне, в воскресенье были поражены и уничтожены сразу несколько намеченных целей, что он назвал отличным результатом работы армии США, которую он считает одной из самых мощных в мире.

Из его заявления следует, что операция носила целенаправленный характер и была частью более широкой военной стратегии. При этом глава Белого дома хвастливо сделал акцент на эффективности и масштабах нанесенных ударов.

"Важный день в Иране. Многие цели были поражены и уничтожены нашей великой армией, самой смертоносной в мире", – объявил политик.

Напомним, напряжение в регионе резко возросло еще в конце февраля, когда американцы и израильтяне начали наносить удары по иранским объектам. В ответ Тегеран тоже активизировался и стал наносить удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

К слову, ранее на Западе объявили о радикальных переменах в войне против Ирана.