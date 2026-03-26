Guardian: Трамп теряет позиции из-за затянувшейся войны против Ирана

Вашингтон поплатился за свою самоуверенность

В Соединенных Штатах стремительно нарастает внутреннее напряжение из-за политики хозяина Овального кабинета Дональда Трампа – затянувшееся противостояние с Ираном все сильнее раздражает общество и часть политических кругов. Об этом пишет популярная в Британии газета Guardian, подчеркивая, что ситуация превращается в серьезный внутриполитический фактор давления на Трампа.

Отмечается, что внутри страны усиливаются требования остановить военные действия. Это связано с тем, что мощные атаки Исламской Республики на энергоинфраструктуру в районе Персидского залива и фактическое перекрытие Ормузского пролива уже привели к ощутимым последствиям – цены на нефть резко пошли вверх, а вместе с ними выросла стоимость топлива в разных странах, включая сами США. На этом фоне недовольство граждан действиями Трампа становится все более заметным.

"Внутри страны на Трампа растет давление с требованием положить конец войне", – пишут британские журналисты.

Согласно данным опроса, проведенного Associated Press, большинство американцев – около 59 процентов – уверены, что противостояние уже зашло слишком далеко. Люди в ужасе из-за роста цен на бензин и сомневаются, смогут ли в ближайшее время безболезненно покрывать расходы на топливо для повседневных поездок.

При этом, как отмечается в публикации, Израиль заинтересован в усилении военной кампании и делает ставку на дальнейшее давление на Иран, рассчитывая нанести ему максимальный урон и ослабить его позиции в регионе.

К слову, ранее американцы захотели тайно решить судьбу Ирана.