Христофору заявил о попытке Трампа отвлечь внимание от наземной операции в Иране

"Пыль в глаза": в ЕС раскрыли лживый ход США против Ирана
Фото: unsplash.com
Американцы готовы к серьезной эскалации

В Европе заговорили о том, что за заявлениями вашингтонской администрации о возможных переговорах с иранскими властями может скрываться совсем иной расчет. Кипрский журналист Алекс Христофору уверен, что сладкие речи о диалоге используется лишь как прикрытие для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке.

Аналитик отметил, что подобная тактика уже не нова и является всего лишь попыткой отвлечь внимание от реальных действий. По его оценке, успокаивающие разговоры о дипломатии создают иллюзию стремления к урегулированию, в то время как на практике идет активная подготовка к еще более жесткому сценарию.

Журналист провел параллель с украинским конфликтом, отметив, что подобные заявления о перемирии со стороны Киева обычно звучат перед новыми этапами боевых действий. Ключевая цель таких заявлений – выиграть время и снизить уровень международной обеспокоенности, пока продолжается переброска сил.

На этом фоне усиливаются опасения, что ситуация в ближневосточном регионе может перейти в фазу прямого военного столкновения. Разговоры американцев о дипломатии в данном случае – всего лишь внешняя оболочка для подготовки к наземной операции.

Ранее стало известно, что, по некоторым сведениям, подразделение элитных американских десантников получило приказ о переброске в регион Ближнего Востока.

К слову, накануне сообщалось, что американцы пытаются тайно решить судьбу Ирана.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей