Американцы готовы к серьезной эскалации

В Европе заговорили о том, что за заявлениями вашингтонской администрации о возможных переговорах с иранскими властями может скрываться совсем иной расчет. Кипрский журналист Алекс Христофору уверен, что сладкие речи о диалоге используется лишь как прикрытие для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке.

Аналитик отметил, что подобная тактика уже не нова и является всего лишь попыткой отвлечь внимание от реальных действий. По его оценке, успокаивающие разговоры о дипломатии создают иллюзию стремления к урегулированию, в то время как на практике идет активная подготовка к еще более жесткому сценарию.

Журналист провел параллель с украинским конфликтом, отметив, что подобные заявления о перемирии со стороны Киева обычно звучат перед новыми этапами боевых действий. Ключевая цель таких заявлений – выиграть время и снизить уровень международной обеспокоенности, пока продолжается переброска сил.

На этом фоне усиливаются опасения, что ситуация в ближневосточном регионе может перейти в фазу прямого военного столкновения. Разговоры американцев о дипломатии в данном случае – всего лишь внешняя оболочка для подготовки к наземной операции.

Ранее стало известно, что, по некоторым сведениям, подразделение элитных американских десантников получило приказ о переброске в регион Ближнего Востока.

К слову, накануне сообщалось, что американцы пытаются тайно решить судьбу Ирана.