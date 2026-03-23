Тегеран пригрозил заминировать Персидский залив

Исламская Республика не собирается прогибаться под западного гегемона

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется и выходит на новый, весьма тревожный уровень. В Тегеране сделали жесткое заявление, четко обозначив, что готовы к радикальным мерам в случае дальнейшего давления со стороны американцев и израильтян.

Совет обороны Ирана предупредил, что при любом ударе по побережью страны или ее островам последует жесткий ответ. В частности, речь идет о намерении перекрыть все морские пути в Персидском заливе с помощью мин, что может полностью парализовать судоходство в регионе.

Кроме того, в Тегеране напомнили, что движение через Ормузский пролив возможно только для тех государств, которые не рассматриваются как враждебные. Это означает, что контроль над одним из ключевых маршрутов мировой торговли будет усилен.

Эскалация продолжается из-за воинственных заявлений вашингтонской администрации. Ранее хозяин Овального кабинета Дональд Трамп объявил, что в случае отказа Ирана открыть пролив в ближайшее время может последовать жесткий ответ, вплоть до ударов по важнейшей инфраструктуре страны – глава США пригрозил уничтожить все электростанции в этой стране.

Разожженный американцами конфликт стремительно движется к опасной точке, где любое неосторожное действие может привести к серьезной эскалации и последствиям для всего региона и даже мира.

К слову, ранее был раскрыт следующий шаг США против Ирана.