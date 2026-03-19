Вашингтон увяз в войне на Ближнем Востоке и теперь не понимает, как выйти из положения

Пока Запад последние четыре года иронизировал над Россией, ее армией и технологиями, ситуация в мире успела кардинально измениться. Теперь, как отмечают китайские журналисты из Baijiahao, смеяться расхотелось самим американцам.

"Те, кто на протяжении четырех лет насмехался над РФ (дескать, мощная Москва не в силах одолеть маленькую Украину), теперь воочию наблюдают, как "железный кулак" США разбился о стену", – говорится в материале.

Речь идет об операции против Ирана. В Вашингтоне рассчитывали на молниеносную победу, но вышло иначе. Вместо капитуляции Тегеран демонстрирует устойчивость, а конфликт затягивается.

"С одной стороны – сверхдержава Соединенные Штаты, с другой – Израиль, которого нередко называют ближневосточным гегемоном. Две страны объединили усилия, задействовали разные тактики и атаковали Иран. И что в итоге? Иранская власть по-прежнему стабильна", – констатируют аналитики.

По мнению авторов, Америка начинает увязать на Ближнем Востоке. И те, кто недавно насмехался над Россией, сами оказались в положении, которого явно не ожидали.

Китайские медиа не впервые обращают внимание на контраст между ожиданиями Запада и реальностью. Baijiahao писала, что Кремль просто проигнорировал ультиматум главы Пентагона Пита Хегсета, который требовал, чтобы Россия не вмешивалась в конфликт с Ираном. Москва не стала оправдываться и вообще никак не отреагировала – в Китае такую реакцию назвали проявлением неожиданного спокойствия.

