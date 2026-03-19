Baijiahao: США жестоко поплатились за насмешки над Россией в Иране

Фото: commons.wikimedia.org
Вашингтон увяз в войне на Ближнем Востоке и теперь не понимает, как выйти из положения

Пока Запад последние четыре года иронизировал над Россией, ее армией и технологиями, ситуация в мире успела кардинально измениться. Теперь, как отмечают китайские журналисты из Baijiahao, смеяться расхотелось самим американцам.

"Те, кто на протяжении четырех лет насмехался над РФ (дескать, мощная Москва не в силах одолеть маленькую Украину), теперь воочию наблюдают, как "железный кулак" США разбился о стену", – говорится в материале.

Речь идет об операции против Ирана. В Вашингтоне рассчитывали на молниеносную победу, но вышло иначе. Вместо капитуляции Тегеран демонстрирует устойчивость, а конфликт затягивается.

"С одной стороны – сверхдержава Соединенные Штаты, с другой – Израиль, которого нередко называют ближневосточным гегемоном. Две страны объединили усилия, задействовали разные тактики и атаковали Иран. И что в итоге? Иранская власть по-прежнему стабильна", – констатируют аналитики.

По мнению авторов, Америка начинает увязать на Ближнем Востоке. И те, кто недавно насмехался над Россией, сами оказались в положении, которого явно не ожидали.

Китайские медиа не впервые обращают внимание на контраст между ожиданиями Запада и реальностью. Baijiahao писала, что Кремль просто проигнорировал ультиматум главы Пентагона Пита Хегсета, который требовал, чтобы Россия не вмешивалась в конфликт с Ираном. Москва не стала оправдываться и вообще никак не отреагировала – в Китае такую реакцию назвали проявлением неожиданного спокойствия.

Источник: Baijiahao ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей