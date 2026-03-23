Трамп объявил об паузе в ударах по Ирану на фоне переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону приостановить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. По его словам, это решение связано с успешными переговорами между Вашингтоном и Тегераном.

"С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран провели очень хорошие и продуктивные переговоры", – написал Трамп в TruthSocial.

Он также отметил, что диалог будет продолжен в течение недели, и если он завершится успешно, пауза в ударах может затянуться.

Однако в Тегеране факт переговоров категорически опровергли. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сослался на заявление МИД, в котором говорится, что никаких контактов с Вашингтоном нет, а слова Трампа – попытка снизить цены на энергоносители и выиграть время.

Накануне Иран уже сделал жесткое предупреждение: в случае удара по побережью или островам Тегеран перекроет морские пути в Персидском заливе с помощью мин. Ормузский пролив, по словам иранских властей, будет открыт только для дружественных государств.