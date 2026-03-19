Секретный стелс-дрон США экстренно сел в Греции во время атаки на Иран

Фото: Билли Барт, ВВС США/Wikimedia Commons
Что стало причиной инцидента, не уточняется

Американский беспилотник RQ-180, который считается одним из самых засекреченных летательных аппаратов Пентагона, попал в поле зрения общественности после экстренной посадки в Греции. Инцидент произошел на авиабазе в Ларисе во время масштабной операции против Ирана, пишет Military Watch.

По словам очевидцев, появление необычного дрона, "полностью отличающегося по форме от всего, что можно увидеть в небе", вызвало шок у местных военных.

Аппарат разрабатывался в обстановке строжайшей секретности в "Зоне 51" и поступил на вооружение в 2019 году, сменив легендарный RQ-170, один из которых в 2011 году иранцы посадили с помощью кибератаки.

RQ-180 предназначен для стратегической разведки на большой высоте и, по некоторым данным, способен вести радиоэлектронную борьбу. Его дальность сравнима с легкими бомбардировщиками, что позволяет ему действовать в глубине вражеской территории.

В ходе текущего конфликта США остро нуждаются в таких возможностях: иранские мобильные пусковые установки баллистических ракет постоянно перемещаются, и их отслеживание требует непрерывной разведки.

Пока неизвестно, стал ли беспилотник жертвой технической неисправности или получил повреждения в иранском небе. Ранее Пентагон уже потерял не менее 12 ударных дронов MQ-9 Reaper, а также, по неподтвержденным данным, столкнулся с проблемами при попытке использовать стратегические бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
