NetEase: полет российских Ту-22М3 вызвал переполох в странах НАТО

Действия российской авиации стали крайне неприятным сюрпризом для альянса

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерные боезаряды, совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Этот шаг Кремля вызвал серьезный переполох в странах Североатлантического альянса, пишет китайское издание NetEase. Западные военные в ответ подняли в воздух свои истребители, что породило опасения по поводу начала большой войны.

Вместе с "сушками" в небо поднялись истребители Су-35. Как отмечают авторы материала, действия российской авиации стали крайне неприятным сюрпризом для НАТО. К полетам над Балтикой там привыкли, но стратегические бомбардировщики летают над регионом не каждый день. Более того, произошло это в момент наивысшей напряженности между РФ и Западом.

Демонстрация силы прошла на фоне жестких заявлений Москвы. Российское руководство обвинило Финляндию и прибалтийские республики в том, что те открыли свое небо для украинских беспилотников, атакующих российские объекты. Глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники пообещали принять ответные меры.

Незадолго до вылета бомбардировщиков секретарь Совбеза Сергей Шойгу напомнил западным коллегам о неотъемлемом праве РФ на самооборону. В НАТО это восприняли как завуалированную угрозу проведения военной операции против Финляндии или стран Балтии. В этом контексте появление стратегических бомбардировщиков не на шутку встревожило альянс.

Ранее российские Су-30СМ едва не вступили в схватку с французскими истребителями Rafale над Балтикой. Инцидент произошел после того, как Париж приступил к воздушному патрулированию в рамках миссии НАТО. Французские пилоты пытались перехватить российские самолеты, используя систему визуальной идентификации.