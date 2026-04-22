NetEase: полет российских Ту-22М3 вызвал переполох в странах НАТО

Ту-22М3. Artem Katranzhi/Wikimedia Commons
Действия российской авиации стали крайне неприятным сюрпризом для альянса

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерные боезаряды, совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Этот шаг Кремля вызвал серьезный переполох в странах Североатлантического альянса, пишет китайское издание NetEase. Западные военные в ответ подняли в воздух свои истребители, что породило опасения по поводу начала большой войны.

Вместе с "сушками" в небо поднялись истребители Су-35. Как отмечают авторы материала, действия российской авиации стали крайне неприятным сюрпризом для НАТО. К полетам над Балтикой там привыкли, но стратегические бомбардировщики летают над регионом не каждый день. Более того, произошло это в момент наивысшей напряженности между РФ и Западом.

Демонстрация силы прошла на фоне жестких заявлений Москвы. Российское руководство обвинило Финляндию и прибалтийские республики в том, что те открыли свое небо для украинских беспилотников, атакующих российские объекты. Глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники пообещали принять ответные меры.

Незадолго до вылета бомбардировщиков секретарь Совбеза Сергей Шойгу напомнил западным коллегам о неотъемлемом праве РФ на самооборону. В НАТО это восприняли как завуалированную угрозу проведения военной операции против Финляндии или стран Балтии. В этом контексте появление стратегических бомбардировщиков не на шутку встревожило альянс.

Ранее российские Су-30СМ едва не вступили в схватку с французскими истребителями Rafale над Балтикой. Инцидент произошел после того, как Париж приступил к воздушному патрулированию в рамках миссии НАТО. Французские пилоты пытались перехватить российские самолеты, используя систему визуальной идентификации.

Источник: NetEase ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей