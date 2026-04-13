Борт НАТО ARTEMIS II взлетел с румынской базы и летит южнее Крыма

"Шпион" НАТО: американский разведчик заметили в Крыму у берегов Черного моря
Фото: Wikimedia Commons
Самолет отправился с Констанцы примерно в 08:40 МСК

Американский разведывательный самолет с самого утра бороздит воздушное пространство над Черным морем, следует из данных РИА Новости. Борт взлетел с румынской базы в городе Констанца около 8:40 по московскому времени.

Летит он южнее побережья Крыма и Краснодарского края. Долетев до района, который находится примерно в 170 километрах от грузинских берегов, разведчик развернулся и взял курс обратно.

Речь идет о переоборудованном бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации называется ARTEMIS II. Машина предназначена для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии. Этот же борт регулярно замечают при облете Калининградской области.

Натовская авиация регулярно тревожит российские границы. В конце прошлого года альянс проводил учения в небе над Эстонией, всего в 50 километрах от территории РФ. Тогда отрабатывались удары, которые наносил стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Его прикрывали британские истребители.

В сентябре 2024 года сообщалось о скоплении разведывательной авиации НАТО у границ России. Тогда в небе зафиксировали шведский Boeing Poseidon MRA1, американский Boeing P-8A Poseidon и норвежский Learjet 35A. Основное предназначение этих машин – разведывательная деятельность, и их появление часто фиксировали перед крупными атаками на российские регионы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей