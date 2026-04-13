Борт НАТО ARTEMIS II взлетел с румынской базы и летит южнее Крыма

Американский разведывательный самолет с самого утра бороздит воздушное пространство над Черным морем, следует из данных РИА Новости. Борт взлетел с румынской базы в городе Констанца около 8:40 по московскому времени.

Летит он южнее побережья Крыма и Краснодарского края. Долетев до района, который находится примерно в 170 километрах от грузинских берегов, разведчик развернулся и взял курс обратно.

Речь идет о переоборудованном бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации называется ARTEMIS II. Машина предназначена для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии. Этот же борт регулярно замечают при облете Калининградской области.

Натовская авиация регулярно тревожит российские границы. В конце прошлого года альянс проводил учения в небе над Эстонией, всего в 50 километрах от территории РФ. Тогда отрабатывались удары, которые наносил стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Его прикрывали британские истребители.

В сентябре 2024 года сообщалось о скоплении разведывательной авиации НАТО у границ России. Тогда в небе зафиксировали шведский Boeing Poseidon MRA1, американский Boeing P-8A Poseidon и норвежский Learjet 35A. Основное предназначение этих машин – разведывательная деятельность, и их появление часто фиксировали перед крупными атаками на российские регионы.

