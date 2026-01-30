Киев, попросивший прекратить удары по энергетике, сам готовится к атакам

Разведсамолеты США и Британии над Черным морем собирают данные для последующей передачи Украине – чтобы Киев затем наносил удары по российскому югу. Об этом сообщил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

30 января над Черным морем появились британский Boeing RC-135W Rivet Joint, а также разведывательный американский противолодочник Boeing P-8A Poseidon. Этот факт, отмечает эксперт "Абзацу", говорит о том, что ВСУ готовят удары по Крыму и остальным регионам России на юге.

"Киев просит не бить по энергетике, а сам готовит атаки. Позже могут попытаться ударить по Новороссийску, Туапсе, казахстанскому причалу и их танкерам", – уточнил спикер.

Не исключено, добавил Дандыкин, что западная авиация выслеживает и российские суда, и так называемый теневой флот. В небе над Черным морем патрулирует и Франция, и остальные страны НАТО.

Военный эксперт предположил, что к весне Киев может активизировать атаки на Крым и на юг России в целом – режиму Зеленского крайне важно продемонстрировать для Запада способность атаковать по территориям РФ.

Ранее сообщалось, что российская разведка зафиксировала повышенную активность разведывательных самолетов НАТО – в частности, вблизи регионов России заметили шведскую, финскую и норвежскую авиацию. Речь шла о Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A.