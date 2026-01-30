Дандыкин объяснил появление авиации НАТО над Черным морем

Передают данные Киеву: эксперт объяснил появление авиации НАТО у Крыма
Фото: commons.wikimedia.org
Киев, попросивший прекратить удары по энергетике, сам готовится к атакам

Разведсамолеты США и Британии над Черным морем собирают данные для последующей передачи Украине – чтобы Киев затем наносил удары по российскому югу. Об этом сообщил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

30 января над Черным морем появились британский Boeing RC-135W Rivet Joint, а также разведывательный американский противолодочник Boeing P-8A Poseidon. Этот факт, отмечает эксперт "Абзацу", говорит о том, что ВСУ готовят удары по Крыму и остальным регионам России на юге.

"Киев просит не бить по энергетике, а сам готовит атаки. Позже могут попытаться ударить по Новороссийску, Туапсе, казахстанскому причалу и их танкерам", – уточнил спикер.

Не исключено, добавил Дандыкин, что западная авиация выслеживает и российские суда, и так называемый теневой флот. В небе над Черным морем патрулирует и Франция, и остальные страны НАТО.

Военный эксперт предположил, что к весне Киев может активизировать атаки на Крым и на юг России в целом – режиму Зеленского крайне важно продемонстрировать для Запада способность атаковать по территориям РФ.

Ранее сообщалось, что российская разведка зафиксировала повышенную активность разведывательных самолетов НАТО – в частности, вблизи регионов России заметили шведскую, финскую и норвежскую авиацию. Речь шла о Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
По теме

Огонь по Украине прекращен: срочное заявление Кремля

К Путину обратились с личной просьбой

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США

Ситуация стремительно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей