FT: Британия помогает Украине наносить удары по России после просьбы США

Не исключено, что в ближайшем будущем подключатся и другие страны НАТО

Британская разведка стала делиться с Киевом данными для нанесения дальнобойных ударов по российской территории. Как сообщает Financial Times, это произошло после прямой просьбы из Вашингтона оказать украинцам помощь.

Источники утверждают, что США подталкивают к этому шагу и других партнеров по НАТО, учитывая, что ранее сами объявили о готовности делиться информацией со спутников и других систем слежения с Украиной.

При этом британские военные сообщают, что российская сторона в курсе действий Лондона. В последнее время они стали все чаще сталкиваться с попытками заглушить работу британских спутников в космосе – глава Космического командования Соединенного Королевства генерал Пол Тедман утверждает, что Россия делает это на постоянной основе, параллельно собирая данные с устройств.

Ранее российская сторона отмечала, что разговоров о потенциальной передаче дальнобойных Tomahawk происходят не на пустом месте – до этого подобные заявления звучали, когда оружие уже было на территории Украины. Владимир Путин подчеркивал, что использование американских ракет невозможно без непосредственного участия военных сил США, что будет означать новый этап эскалации, в том числе в отношениях Москвы и Вашингтона.

По словам экспертов, до конца года ВСУ могут предпринять попытку массированной атаки на российские территории, одной из главных целей станет Крым.