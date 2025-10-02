Sky News: Киев может предпринять массированную атаку на Крым до конца года

Украина хочет преподнести "сюрприз" в ближайшие недели

Украинцы готовятся к тому, что в ближайшие месяцы фронтовая зона станет мокрой, грязной и непригодной для эффективного ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что до зимы они могут преподнести России несколько сюрпризов. Например, устроить массированную атаку на Крым, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.

Он напомнил, что ранее ВСУ уже предпринимали попытки нанести серьезные удары по полуострову – не исключено, что это было прощупыванием брешей в обороне и подготовкой к более серьезной атаке.

"Украинцы знают, что это влияет не только на россиян на линии фронта, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела на Украине", – пояснил Кларк.

По словам эксперта, украинские военные могут прибегнуть к массированным обстрелам Крыма или предпринять попытку высадить морской десант на полуострове, чтобы выбить ВС РФ из колеи. И учитывая возможности ВСУ в плане нанесения дальнобойных ударов, не исключено, что они снова попытаются уничтожить Керченский мост.

Если США все же примут положительное решение по поставкам Tomahawk, то Украина сможет более эффективно бить по российским целям – ракеты довольно точные и способны лететь на низкой высоте, поэтому и расход у них небольшой. Но более вероятно, что их будут использовать не в отношении Крыма, поскольку это неоправданно с военной точки зрения.

Ранее стало известно, как Россия может отомстить за атаку на крымский "Форос".