Мирошник назвал два возможных ответа России на атаку на "Форос"

Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время

Российская сторона не оставит без ответа случившееся в Крыму. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что удар по "Форосу" является еще одним примером преступления киевского режима против гражданского населения.

Дипломат отметил, что существует два пути, по которым может действовать Россия при ответе на атаку беспилотниками.

"(За это) наступит ответственность либо в формате военных действий, когда совершившие это преступление боевики получат военный ответ, либо эти боевики сядут на скамью подсудимых, если доживут", – сказал он.

При этом Мирошник подчеркнул – никаких военных целей вблизи санатория не было, поэтому удар по нему можно рассматривать исключительно как террористический акт, направленный на создание паники среди россиян.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские дроны атаковали несколько объектов на территории санатория "Форос". Это привело к гибели троих людей, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Предварительный ущерб от действий ВСУ превысил 18,7 млн рублей.