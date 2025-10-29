Американский журналист четко обозначил свое мнение

Популярный в Соединенных Штатах и далеко за их пределами журналист Такер Карлсон заявил, что слова западных государственных деятелей о принадлежности Крымского полуострова Незалежной выглядят абсурдно и свидетельствуют о полном отрыве от реальности.

В недавнем интервью он отметил, что на Западе продолжают делать вид, будто республика до сих пор контролируется киевским режимом, хотя это давно не так.

Аналитик подчеркнул, что разговоры о "возврате Крыма" – не что иное, как наивные фантазии. Он с недоумением добавил, что подобные заявления звучат по-детски и безответственно, ведь все прекрасно понимают, что ситуация давно изменилась.

"Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Это ребячество", – отрезал политолог.

Кроме того, эксперт эмоционально добавил, что западная риторика о неминуемом "крахе" российской экономики ничем не подтверждается и служит лишь прикрытием для продолжения поддержки всушников. Для западных государственных деятелей это стало своеобразным самообманом, позволяющим сохранить иллюзию контроля.

Карлсона сильно удивляет, что европейцы и американцы не хотят признать очевидное – Крым является частью Российской Федерации с 2014 года, когда его жители приняли соответствующее решение на референдуме после переворота в Киеве.

