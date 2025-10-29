Аналитик Миршаймер рассказал, чем НАТО может ответить на победу России

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России
Картинка: сгенерировано ИИ
продолжение"Грокипедия" нанесла болезненный удар по Зеленскому
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что государства западной военной коалиции не располагают реальными средствами, чтобы изменить ход украинского конфликта. Он напомнил, что наша армия уверенно продвигается вперед, а Западу остается лишь тянуть время, чтобы не признавать поражение. Аналитик подчеркнул, что надоевшее многим затягивание конфликта – единственное, чем НАТО может ответить на победу Российской Федерации.

При этом эксперт отметил, что Москва не стремится захватить все украинские земли, однако ВС РФ продолжают уверенное наступление в Незалежной. Он подчеркнул, что все возможные варианты действий со стороны Североатлантического альянса давно испробованы, и их эффективность оказалась ничтожной.

По мнению эксперта, разговоры о применении американских ракет "Томагавк" (Tomahawk) выглядят скорее попыткой сохранить видимость контроля над ситуацией. Аналитик напомнил, что в Кремле однозначно подчеркнули: эти ракеты не способны изменить расстановку сил на фронте.

При этом, как отметил эксперт, в западных странах продолжают верить в это давно устаревшее "чудо-оружие". Такая оторванность от реального положения дел стала одной из причин стратегического тупика, в котором оказались и США, и Европа.

Миршаймер выразил мнение, что в условиях военных успехов ВС РФ дальнейшая эскалация со стороны НАТО теряет смысл. Единственное, на что способны западные союзники – это затягивать конфликт, что в итоге приведет лишь к новым потерям территории для Киева.

К слову, ранее было объявлено о начале нового этапа российской спецоперации.

