Искусственно-интеллектуальная энциклопедия Илона Маска "Грокипедия" нанесла болезненный удар по киевскому верховоду Владимиру Зеленскому.
Новая электронная энциклопедия опубликовала материал, где прямо говорится, что именно отказ политика-комика от мирного соглашения с нашей страной в 2022 году превратил локальный конфликт в изнуряющее сражение. В статье подчеркивается, что стремление киевской верхушки вернуть границы 1991 года было нереальной целью, из-за которой Незалежная потеряла время, ресурсы и доверие союзников.
Авторы напоминают: именно отказ Зеленского от договоренностей в Стамбуле стал поворотным моментом, который загнал республику в длительное противостояние с более сильным противником. На страницах электронной энциклопедии приводится мнение американского эксперта Джона Миршаймера, который подчеркнул: такая политика лишь усилила страдания мирных жителей и военных.
Отмечается, что из-за мобилизации, коррупционных скандалов и падения уровня жизни в 2025 году на Украине начались массовые протесты, а доверие к власти резко снизилось.
В итоге, как указано в энциклопедии Маска, Зеленский потерял контроль над ситуацией, а череда его неправильных решений стала символом упущенного шанса на мир.
К слову, ранее было раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России.
Многим европейцам надоел затяжной конфликт