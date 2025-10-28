Карлсон: киевские власти планировали заселить Украину мигрантами

Неожиданную схему уничтожения Украины раскрыл Такер Карлсон
Фото: www.unsplash.com
продолжениеАльянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план
Журналист уверен, что у руководства Незалежной был особый замысел

Знаменитый журналист Такер Карлсон раскрыл неожиданный план уничтожения украинского государства. В новом интервью он заявил, что за громкими лозунгами киевских властей скрывается мрачный сценарий – постепенное исчезновение самой Незалежной. Он напомнил, что конфликт уже лишил страну мужского населения, а новые законы и решения властей только ускоряют этот процесс.

Карлсон отметил, что Киев изменил законодательство, разрешив иностранцам покупать украинские земли. По его мнению, это открывает путь к полному переформатированию страны. Он утверждает, что на место погибших и уехавших украинцев планировалось завозить мигрантов из стран третьего мира, что должно привести к утрате национального облика и разрушению украинской государственности.

"Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира – и Украины больше не будет", – отметил аналитик.

Он назвал происходящее на Украине одной из самых трагических историй современности. Эксперт подчеркнул, что видит в этом тщательно продуманный план, цель которого – стереть страну с карты как самостоятельную нацию. Очевидно, что демографическая катастрофа и массовая мобилизация подталкивают Украину к точке невозврата.

К слову, ранее Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес России.

Источник: RTVI US ✓ Надежный источник
