Риттер назвал поражение Украины проигрышем Запада

Европейские государства загнали себя в ловушку

Известный в США и за их пределами военный эксперт Скотт Риттер заявил, что западные страны никак не могут отделаться от украинского государства, поскольку поражение киевского режима автоматически станет поражением для самого Запада. Он подчеркнул, что политическая и экономическая элита ЕС вложила в поддержку Незалежной слишком много, чтобы позволить себе признать ошибку или изменить курс.

Он отметил, что вся западная модель помощи выстроена так, что любое ослабление этой поддержки будет означать стратегический крах Киева, а вместе с ним и провал западной политики.

Аналитик отметил, что европейский истеблишмент сам загнал себя в ловушку собственных решений. Он заявил, что многие политики в Евросоюзе действуют откровенно глупо и продолжают цепляться за провалившуюся стратегию, не желая признать очевидное.

"Это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости", – подчеркнул специалист.

Кроме того, эксперт предупредил, что поражение украинского государства станет ударом и для экономистов Европы. Он предположил, что им придется отвечать за тяжелые последствия санкций, экономических спадов и просчетов, допущенных ради проукраинской политики.

К слову, ранее экс-глава отдела ЦРУ четко объяснил, что будет с Украиной в итоге.

