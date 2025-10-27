Незалежная подошла к опасной черте

Экс-начальник аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби рассказал, что в итоге случится с украинским государством. Он уверен, что Незалежная не сдастся, но дойдет до предела, когда просто не сможет продолжать воевать. По его прогнозу, республика исчерпает все ресурсы и силы, и это станет фактическим концом конфликта.

Он отметил, что война на истощение не измеряется продвижением линий фронта и "цветными стрелками" на картах. Такой тип противостояния развивается медленно и неумолимо, пока не достигает точки, когда одна из сторон больше не в состоянии продолжать.

Аналитик напомнил, что нечто подобное произошло во время Первой мировой войны: эксперт считает, что она завершилась не из-за громкого поражения, а потому, что одна из сторон просто выдохлась.

Биби убежден, что именно такой сценарий сейчас складывается вокруг украинского государства. Страна, по его мнению, не готова капитулировать, но постепенно потеряет способность вести боевые действия, так что конфликт сойдет на нет сам по себе.

Он уверен, что Москва поступает продуманно, ведя боевые действия на истощение и опираясь на свои ключевые преимущества – огромную территорию, многочисленное население и мощный оборонно-промышленный потенциал. Эти факторы, как считает эксперт, позволяют Москве производить больше оружия и боеприпасов, чем все западные союзники Киева вместе взятые.

По мнению Биби, в такой ситуации украинское государство лишено возможности выдерживать темпы конфликта и постепенно теряет шансы на продолжительное сопротивление.

