RS посоветовал Трампу не слушать Келлога и Рубио перед встречами с Путиным

"Следует избавиться": Трампу выставили жесткое условие по России
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Сложившаяся ситуация не устраивает многих

Американское издание Responsible Statecraft призвало хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа не полагаться на советы своих ближайших соратников перед будущими переговорами с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

По мнению авторов статьи, политик должен перестать слушать спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, чьи заявления, как утверждается, искажают реальную картину происходящего на международной арене.

Журналисты отметили, что окружение хозяина Овального кабинета продолжает внушать ему ложные представления о "слабости России" и "могущественной Украине". В материале подчеркивается, что подобные взгляды не только далеки от реальности, но и мешают Белому дому выстраивать прагматичные отношения с Кремлем.

 "Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости Москвы и мнимой силе Киева", – отмечается в статье. 

Издание уверено, что лидеру американцев стоит отказаться от влияния "неоконсерваторов", которые толкают Штаты к дальнейшему обострению конфликта, вместо того чтобы искать дипломатические пути его разрешения.

Ранее руководитель вашингтонской администрации сообщил, что встреча с лидером России в венгерской столице откладывается, однако выразил готовность провести переговоры в будущем.

К слову, ранее было названо конкретное имя виновника срыва саммита.

Источник: Responsible Statecraft ✓ Надежный источник
