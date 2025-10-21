Telegraph: срыв встречи Путина и Трампа связан с позицией России по Украине

Источники сообщили, что предварительная беседа Лаврова и Рубио оказалась напряженной

В Белом доме подтвердили, что ранее планировавшаяся встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии сорвалась. В ближайшее время саммит между лидерами не планируется. Отказ от него случился после общения главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио по телефону.

Источники утверждают, что разговор между российским и американским политиком оказался провальным. Между Лавровым и Рубио было нескрываемое напряжение – позиция Москвы по украинскому конфликту совершенно не устраивала Вашингтон. Дипломат указал, что российская сторона не согласна на заморозку конфликта по линии фронта и не готова к компромиссам.

Западный чиновник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с The Telegraph назвал это "позитивным развитием событий".

"Россия ясно дала понять, что их позиция не изменилась. Так зачем же встреча?" – сказал он.

По его словам, ранее в Европе и США полагали, что саммит лидеров приведет к более серьезному давлению на Зеленского, которого заставят отказаться от некоторых территорий ради достижения мира.

Как отмечает Reuters, Россия передала американцам в закрытой ноте прежние условия для мирного соглашения с Украиной. Москва повторила свое требование – установить контроль над всем Донбассом. Фактически эта позиция означает отказ от текущего подхода Дональда Трампа, который настаивает на заморозке конфликта на текущих позициях.