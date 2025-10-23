Журналистка Гурницкая-Партыка назвала имя виновника отмены саммита РФ-США

Раскрыто имя виновника отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Presidential Press and Information Office / wikimedia.org
На это рандеву возлагали большие надежды

Польский политолог Магдалена Гурницкая-Партыка предположила, что инициатором отмены встречи хозяина Белого дома Дональда Трампа с российским главнокомандующим Владимиром Путиным в Будапеште стал госсекретарь Марко Рубио.

По мнению журналистки, американский государственный деятель стремился уберечь своего начальника от возможного публичного поражения. Он, как считает журналистка, опасался, что глава нашей страны может поставить американского президента в неловкое положение и тем самым навредить его репутации на мировой арене.

Она отметила, что если бы встреча в венгерской столице состоялась и не привела к каким-либо договоренностям, это выглядело бы как политический провал для главы США.

В таком случае, по словам эксперта, руководитель вашингтонской администрации не смог бы выполнить собственные обещания, а его имидж "президента мира", ранее связанный с мирными инициативами на Ближнем Востоке, оказался бы под угрозой.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с нашим президентом, поскольку не увидел перспектив для достижения нужных результатов. Однако он подчеркнул, что намерен провести переговоры с Путиным в будущем и по-прежнему рассчитывает на возможность мирного урегулирования конфликтной ситуации на территории украинского государства.

К слову, ранее стало известно, кто также выступал против организации саммита РФ-США.

Источник: Fakt ✓ Надежный источник
