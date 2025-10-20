Один шаг способен резко изменить ситуацию на международной арене

На Западе продолжают активно обсуждать предстоящий саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. Известный финский профессор Туомас Малинен предположил, что именно там может решиться судьба Владимира Зеленского – главу Незалежной ждет неприятный сюрприз.

До этого в прессе появилась любопытная информация о том, что недавняя встреча в Овальном кабинете между главой вашингтонской администрации и киевским верховодом закончилась жесткой перепалкой, что лишь усилило интригу перед будапештским саммитом.

Известный в Хельсинки аналитик не исключил, что именно в Венгрии лидеры двух ведущих государств могут обсудить вопрос об отстранении Зеленского от власти – шаг, который стал бы настоящим политическим землетрясением.

Аналитик подчеркнул, что без ухода нынешнего украинского лидера конфликт на территории страны не сможет завершиться.

Ранее издание Financial Times сообщило, что во время встречи в Вашингтоне лидер американцев неоднократно повышал голос на своего украинского гостя, а в какой-то момент даже сбросил со стола карты боевых действий, выражая раздражение.

За день до этого, 16 октября, Путин и Трамп провели длительный телефонный разговор – один из самых продолжительных за весь 2025 год. По его итогам глава США объявил о намерении встретиться с российским главнокомандующим лично в Будапеште, что уже вызвало беспокойство в ЕС.

К слову, ранее Будапешт призвали исполнить обязательства перед МУС по "аресту" Путина.