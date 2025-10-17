Рандеву первых лиц двух государств проходит в Вашингтоне

В Вашингтоне, где в эти часы проходит встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, царила нервозная атмосфера. Как пишет Financial Times, члены украинской делегации буквально устроили истерику, они были на взводе – в кулуарах украинцы честно говорили, что не уверены ни в одном из ожидаемых итогов переговоров.

По словам источников издания, еще несколько дней назад Киев надеялся, что визит Зеленского станет прорывом – ожидались крупные соглашения в сфере обороны, энергетики и поставок газа. Киевский верховод, по данным журналистов, намерен был настоять на передаче всушникам ракет "Томагавк" (Tomahawk), несмотря на жесткие предупреждения Москвы.

Однако после телефонного разговора между Трампом и Владимиром Путиным настроение украинской стороны резко изменилось. Теперь, как признают чиновники, ожидания "существенно понижены", а реальные результаты встречи могут оказаться символическими – если вообще будут.

Украинская делегация, по словам источников, выглядит растерянной и напряженной, а внутри команды комика-президента царит хаос и раздражение.

Американская пресса отмечает, что саммит проходит на фоне охлаждения отношений Вашингтона и Киева. В Киеве опасаются, что теперь останутся без поддержки, на которую так рассчитывали.

К слову, ранее у Венгрии потребовали выполнить обязательства перед МУС касательно "ареста" Владимира Путина в случае его приезда в Будапешт.