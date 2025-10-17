Axios: новая договоренность Трампа и Путина стала сюрпризом для Зеленского

Представители Киева после приземления на американской авиабазе узнали плохие новости

Владимир Зеленский, который летел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, фактически был уверен в успехе предстоящих переговоров. До тех пор, пока не узнал про незапланированный звонок американского лидера Владимиру Путину. Это стало для главы Украины неприятным сюрпризом, пишет Axios со ссылкой на источники.

До этого Трамп и Зеленский провели два телефонных разговора, которые закончились на благоприятной ноте – благодаря этому украинский президент и получил приглашение в Белый дом. В ходе визита он надеялся переломить позицию главы США по поставкам "Томагавков", стараясь параллельно опередить Владимира Путина в попытках помешать передаче ракет. Однако не успел.

"После приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии – наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском Союзе", – заявили в команде Зеленского.

Представители Киева усмотрели в этом неблагоприятный сигнал, поскольку во время беседы российский и американский лидеры затронули тему поставок дальнобойного вооружения. Глава России подчеркнул, что решение не сможет изменить ситуацию на поле боя, однако нанесет удар по отношениям с США, которые совсем недавно оттолкнулись от дна.

Ранее стало известно, что Трамп назвал новое условие для поставок "Томагавков" на Украину.