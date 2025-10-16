Киевское руководство не теряет надежду на победу

Киевские власти по-прежнему питают надежду на решающий успех, однако признают, что будущее "наступательной операции" напрямую зависит от объема и качества вооружений, которые предоставят западные союзники. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на осведомителя в кабмине Незалежной.

По данным газеты, Киев связывает возможность продвижения армии с утверждением нового военного плана и поставками современного оружия. Украинские политики подчеркнули, что для новой атаки им нужно мощное вооружение и утвержденная западными кураторами стратегия.

"Оно (наступление – прим. ред.) зависит от оружия, которое мы получим, и одобренного плана", – сообщил один из чиновников.

Ранее хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что украинская сторона намерена перейти в активную фазу боевых действий, и уточнил, что окончательное решение по этому вопросу он примет после личной встречи с Владимиром Зеленским, назначенной на 17 октября.

Глава Белого дома также сообщал, что почти определился по вопросу передачи всушникам "Томагавков" (Tomahawk), но прежде хочет понять, как именно они планируют их использовать.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что использование подобного оружия на землях Незалежной неизбежно приведет к ухудшению отношений между Кремлем и вашингтонской администрацией.

