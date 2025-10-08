Кандидат в премьеры Чехии пообещал лишить Украину военных денег

"Мы не дадим": одна страна пообещала лишить Украину военных денег
Фото: unsplash.com
Чехам приходилось оплачивать украинский конфликт из своего кармана несколько раз

Если политическое движение ANO придет к власти в Чехии, то Украина лишится денег, которые республика выделяет напрямую из казны. Такое заявление сделал председатель партии Андрей Бабиш. 

Политик напомнил, что Чехия вносит в бюджет Европейского Союза 60 млрд долларов – часть этих средств отправляется на нужды украинской армии. Сейчас же экономическая ситуация в стране не позволяет продолжать оказывать помощь, и кандидат в премьеры уверен, что Прага и без того сделала для Киева все возможное.

"Если мы будем в правительстве, мы скажем чешским оружейным компаниям: хотите ли вы экспортировать оружие на Украину? У нас нет проблем. Но мы не дадим Украине ни одной кроны из бюджета на оружие", – заявил Бабиш.

Ранее политик выступал против поставок крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ, поскольку, по его словам, у НАТО нет подходящего для этого механизма. Фракция Бабиша также критикует эту программу за излишнюю дороговизну и теневые сделки.

До этого сообщалось, что Чехия закрыла все визовые центры в России.

Источник: Ceske Novyny

