Чехам приходилось оплачивать украинский конфликт из своего кармана несколько раз

Если политическое движение ANO придет к власти в Чехии, то Украина лишится денег, которые республика выделяет напрямую из казны. Такое заявление сделал председатель партии Андрей Бабиш.

Политик напомнил, что Чехия вносит в бюджет Европейского Союза 60 млрд долларов – часть этих средств отправляется на нужды украинской армии. Сейчас же экономическая ситуация в стране не позволяет продолжать оказывать помощь, и кандидат в премьеры уверен, что Прага и без того сделала для Киева все возможное.

"Если мы будем в правительстве, мы скажем чешским оружейным компаниям: хотите ли вы экспортировать оружие на Украину? У нас нет проблем. Но мы не дадим Украине ни одной кроны из бюджета на оружие", – заявил Бабиш.

Ранее политик выступал против поставок крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ, поскольку, по его словам, у НАТО нет подходящего для этого механизма. Фракция Бабиша также критикует эту программу за излишнюю дороговизну и теневые сделки.

До этого сообщалось, что Чехия закрыла все визовые центры в России.