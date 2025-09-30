Чехия закрыла все визовые центры в РФ

Чехия нанесла подлый удар по России
Фото: www.unsplash.com
Европейская страна старается действовать в русле русофобской политики

Чешские власти нанесли ощутимый удар по нашей стране, полностью свернув работу всех своих визовых центров на территории РФ. Теперь россиянам, желающим оформить визу, придется обращаться исключительно в консульский отдел посольства республики в Москве.

Как сообщили на официальном сайте визового центра, региональные отделения завершили прием документов 26 сентября, а московский центр – 29 сентября 2025 года.

Все заявления, поданные ранее через визовые центры, обещают рассмотреть в обычном порядке, однако новые обращения будут приниматься только в посольстве. Это резко ограничивает возможности граждан, которые ранее активно пользовались услугами региональных центров, чтобы не ехать в столицу.

Таким образом, чешское государство продолжает придерживаться жесткой антироссийской линии. Еще в 2022 году страна отказалась от выдачи туристических виз россиянам. Недавние слухи о том, что под видом иных категорий виз чешские власти якобы снова впускают российских туристов, были официально опровергнуты.

Ранее Прага запретила въезд обладателям российских дипломатических и служебных паспортов. В главном внешнеполитическом ведомстве страны объяснили это необходимостью противодействовать некой "диверсионной активности", которая, по их утверждению, ведется "под дипломатическим прикрытием".

Фактически в России осталась лишь одна точка для получения виз – консульство в Москве. Формально оно продолжит оформление шенгенских виз, но вероятно, число выданных разрешений будет сведено к минимуму.

Источник: VFS Global ✓ Надежный источник
