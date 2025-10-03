Промышленники пожаловались на проблемы с поставками из Китая

Пекин стал закручивать гайки российским производителям

Китай начал постепенно сокращать объемы поставок высокоточных станочных комплексов на фоне санкционного давления – это стало неожиданным ударом для российских промышленников, которые сильно зависят от китайского оборудования.

Как заявил владелец компании "Татпромстан" Ильдар Нуриев на форуме по металлообработке и аддитивным технологиям "ТЕМП", количество обходных путей для закупки станков с началом года резко сократилось. При этом сейчас в медийном пространстве особо не говорят, что Пекин постепенно "закручивает гайки", подчеркнул он.

"Если раньше можно было получить станки с точностью 3-4 микрона, то теперь уже нет. Нужно брать специальную экспортную лицензию", – заявил бизнесмен.

Производители утверждают, что проблемы возникают даже с вывозом техники, которую все же удалось приобрести. По их мнению, китайские компании все меньше настроены на развитие партнерских отношений с Россией.

"За два года мне стало ясно, что дружить можно со всеми, а рассчитывать нужно на себя", – говорят они.

Сообщается, что сейчас большинство высокоточных станков имеют большой износ, при этом почти все из них – иностранного производства. Поэтому российские производители надеются, что в ближайшем будущем появится отечественное оборудование, не уступающее по качеству импортному. Ожидается, что к 2030 году появится кластер по производству подобных технологий, пока проект на стадии обсуждения.