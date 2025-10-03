Промышленники пожаловались на проблемы с поставками из Китая

Китай нанес по России неожиданный удар
Фото: unsplash.com
Пекин стал закручивать гайки российским производителям

Китай начал постепенно сокращать объемы поставок высокоточных станочных комплексов на фоне санкционного давления – это стало неожиданным ударом для российских промышленников, которые сильно зависят от китайского оборудования.

Как заявил владелец компании "Татпромстан" Ильдар Нуриев на форуме по металлообработке и аддитивным технологиям "ТЕМП", количество обходных путей для закупки станков с началом года резко сократилось. При этом сейчас в медийном пространстве особо не говорят, что Пекин постепенно "закручивает гайки", подчеркнул он.

"Если раньше можно было получить станки с точностью 3-4 микрона, то теперь уже нет. Нужно брать специальную экспортную лицензию", – заявил бизнесмен.

Производители утверждают, что проблемы возникают даже с вывозом техники, которую все же удалось приобрести. По их мнению, китайские компании все меньше настроены на развитие партнерских отношений с Россией.

"За два года мне стало ясно, что дружить можно со всеми, а рассчитывать нужно на себя", – говорят они.

Сообщается, что сейчас большинство высокоточных станков имеют большой износ, при этом почти все из них – иностранного производства. Поэтому российские производители надеются, что в ближайшем будущем появится отечественное оборудование, не уступающее по качеству импортному. Ожидается, что к 2030 году появится кластер по производству подобных технологий, пока проект на стадии обсуждения.

Источник: Telegram

Путин жестко осадил Трампа после очередного хамства в адрес России

Российский лидер одной фразой поставил американского коллегу в тупик

Ключевые военные объекты на Украине уничтожены: объявлено о триумфе России

Киев в панике из-за технологического прорыва в российском ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей