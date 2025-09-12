Еврейское государство в последнее время ведет себя достаточно агрессивно

Западные журналисты рассказали, на что никогда не решится израильское государство – серьезное влияние на ситуацию оказали Россия и Китай. Так, аналитики уверены, что Тель-Авив испугается атаковать Алжир, так как страна надежно прикрыта современными системами ПВО, закупленными у РФ и КНР.

Авторы отметили, что именно Алжир стал единственным государством в Северной Африке, которое получило подобные комплексы и тем самым исключило возможность свободных ударов со стороны израильской авиации.

В публикации уточняется, что западные государства поставляют в арабский регион вооружения с ограниченными возможностями, что открывает путь для авиаударов американцев, израильтян или турков по другим странам. Однако Алжир благодаря сотрудничеству с Москвой и Пекином избежал такой уязвимости.

Тем временем израильская армия недавно провела операцию под названием "Огненная вершина", в результате которой были нанесены удары по представителям движения ХАМАС. В Дохе сообщали о серии сильных взрывов.

Израильские власти заявили, что операция была полностью спланирована и проведена ими, а ответственность несет только Тель-Авив. Позднее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары, назвав их несчастным случаем.

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны заявили, что произошедшее расценивается как грубое нарушение международного права. Москва призвала участников конфликта к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

К слову, ранее Трамп наорал на главу Израиля из-за ситуации в Газе.