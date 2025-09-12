MWM: Израиль испугается нападать на Алжир из-за российского оружия

Причина в России: на что никогда не решится Израиль, объяснили на Западе
Фото: www.unsplash.com
Еврейское государство в последнее время ведет себя достаточно агрессивно

Западные журналисты рассказали, на что никогда не решится израильское государство – серьезное влияние на ситуацию оказали Россия и Китай. Так, аналитики уверены, что Тель-Авив испугается атаковать Алжир, так как страна надежно прикрыта современными системами ПВО, закупленными у РФ и КНР.

Авторы отметили, что именно Алжир стал единственным государством в Северной Африке, которое получило подобные комплексы и тем самым исключило возможность свободных ударов со стороны израильской авиации.

В публикации уточняется, что западные государства поставляют в арабский регион вооружения с ограниченными возможностями, что открывает путь для авиаударов американцев, израильтян или турков по другим странам. Однако Алжир благодаря сотрудничеству с Москвой и Пекином избежал такой уязвимости.

Тем временем израильская армия недавно провела операцию под названием "Огненная вершина", в результате которой были нанесены удары по представителям движения ХАМАС. В Дохе сообщали о серии сильных взрывов.

Израильские власти заявили, что операция была полностью спланирована и проведена ими, а ответственность несет только Тель-Авив. Позднее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары, назвав их несчастным случаем.

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны заявили, что произошедшее расценивается как грубое нарушение международного права. Москва призвала участников конфликта к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

К слову, ранее Трамп наорал на главу Израиля из-за ситуации в Газе.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
По теме

Украине не понравится: рассекречен тайный план "коалиции желающих"

Страны совсем не намерены защищать Незалежную

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей