NBC: Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе

Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе
Фото: The White House / wikimedia.org
Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера

Несмотря на публичную поддержку действий Израиля, отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху оставляют желать лучшего. Во время недавнего телефонного разговора американский президент наорал на израильского премьера из-за ситуации в секторе Газа. 

Помощники Трампа доложили ему, что финансируемый американцами Фонд гуманитарной помощи в Газе не справляется со своей миссией из-за продолжающейся блокады. После этого в публичном выступлении Нетаньяху заявил, что голод в регионе отсутствует, а все заявления на этот счет являются политическими спекуляциями.

Позже Трамп опроверг это заявление. Во время поездки в Шотландию он отметил, что видел снимки голодающих палестинских детей, и это не может быть симуляцией. В итоге израильский премьер потребовал телефонного разговора с главой США, в ходе которого был жестко отчитан.

"Нетаньяху заявил Трампу, что массовый голод в секторе Газа не соответствует действительности и что он был сфабрикован ХАМАС. Но Трамп перебил его и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод – это фальшивка, и что его помощники показали ему доказательства", – рассказали источники.

По их словам, беседа лидеров длилась два часа, и все это время американский президент говорил на повышенных тонах. Как передает NBC, сейчас официальные власти США считают ситуацию в Газе ужасной, но при этом они дали согласие полную оккупацию региона Израилем.

Источник: NBC
По теме

"Победа Путина": в США сделали болезненное признание из-за решения Вашингтона

Страны начинают выстраивать диалог

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей