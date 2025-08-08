NBC: Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе

Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера

Несмотря на публичную поддержку действий Израиля, отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху оставляют желать лучшего. Во время недавнего телефонного разговора американский президент наорал на израильского премьера из-за ситуации в секторе Газа.

Помощники Трампа доложили ему, что финансируемый американцами Фонд гуманитарной помощи в Газе не справляется со своей миссией из-за продолжающейся блокады. После этого в публичном выступлении Нетаньяху заявил, что голод в регионе отсутствует, а все заявления на этот счет являются политическими спекуляциями.

Позже Трамп опроверг это заявление. Во время поездки в Шотландию он отметил, что видел снимки голодающих палестинских детей, и это не может быть симуляцией. В итоге израильский премьер потребовал телефонного разговора с главой США, в ходе которого был жестко отчитан.

"Нетаньяху заявил Трампу, что массовый голод в секторе Газа не соответствует действительности и что он был сфабрикован ХАМАС. Но Трамп перебил его и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод – это фальшивка, и что его помощники показали ему доказательства", – рассказали источники.

По их словам, беседа лидеров длилась два часа, и все это время американский президент говорил на повышенных тонах. Как передает NBC, сейчас официальные власти США считают ситуацию в Газе ужасной, но при этом они дали согласие полную оккупацию региона Израилем.