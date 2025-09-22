Европейцам тяжело живется без гостей из России

В Европе продолжают ощущать последствия собственных ограничений против России, и яркий пример – ситуация в Чехии. В прессе появилась любопытная информация о том, что местные власти нашли способ "маскировать" российских туристов, чтобы все же пускать их в страну.

Согласно данным, только с 2022 года Чехия недосчиталась от 195 до почти 200 миллионов евро, лишившись российских туристов. Потери стали настолько ощутимыми, что чехам пришлось искать хитрый ход, чтобы улучшить ситуацию. Так, теперь в визах для граждан России вместо "туризм" пишут "посещение" – юридически это равнозначно, но формулировка позволяет обходить ограничения. В прессе утверждают, что после оформления документов турист спустя некоторое время получает приглашение от какого-нибудь жителя Чехии и спокойно отправляется отдыхать.

Отмечается, что для въезда по-прежнему требуется заграничный паспорт сроком действия десять лет.

Фактически европейцы сами выстрелили себе в ногу: из-за постоянных санкций и ограничений многие страны лишились огромных доходов от туризма. И теперь вынуждены искать обходные варианты, чтобы хоть как-то компенсировать нанесенный себе же ущерб.

