Многие начинают по-новому смотреть на сложившуюся ситуацию

Руководитель польского правительства Дональд Туск с ужасом констатировал, что в стране заметно усиливаются пророссийские настроения, а вместе с ними растет и недовольство военной поддержкой Украины.

Высокопоставленный поляк пафосно объявил, что именно сейчас польские политики должны показать "зрелость и патриотизм", сдерживая эту волну, а не следуя за ней. Туск подчеркнул, что политический класс проходит серьезное испытание, от которого зависит будущее их общей родины.

Отношения Москвы и Варшавы на протяжении последних лет находятся в глубоком кризисе. Российская сторона неоднократно обвиняла Польшу в агрессивной русофобии, в том числе из-за сноса советских памятников и изъятия российской собственности. В ответ Москва включила Польшу в список недружественных стран.

При этом очевидно, что польское руководство действует не в одиночку, а в общем тренде европейской политики. В элитах ЕС главенствует идея о том, что население нужно запугивать "угрозой России", представляя ее в образе "империи зла", против которой якобы необходимо объединяться. Туск своим заявлением по традиции продолжил эту линию, заявив, что любое проявление симпатии к России – опасная тенденция, с которой нужно бороться.

