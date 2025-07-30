Варшава выступила с интригующим прогнозом

Глава польского правительства Дональд Туск выступил с заявлением, вызвавшим повышенное внимание на международной арене. По его словам, в ближайшее время может произойти приостановка боевых действий между Россией и Украиной.

Он отметил, что существует "много признаков" того, что конфликт будет как минимум заморожен в обозримом будущем. При этом глава польского правительства не стал раскрывать, на каких именно фактах основан такой вывод.

"Есть большие шансы, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", – заявил высокопоставленный поляк.

Тем временем в России неоднократно звучали сигналы, указывающие на готовность к мирному урегулированию. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва стремится к прекращению противостояния, но при этом настаивает на устранении глубинных причин, вызвавших кризис. Кремль четко обозначил, что наши условия должны стать основой для любых будущих договоренностей. Именно на этом будет строиться позиция России при обсуждении возможных путей выхода из конфликта.

К слову, ранее в США изложили три этапа финала конфликта на Украине.