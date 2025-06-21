Россиянам назвали три самые опасные страны для туризма

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Судан, Южный Судан и Афганистан являются самыми опасными странами для туристических поездок в текущем году. Они пришли к такому выводу, изучив данные, аналитику и различную статистику по государствам.
Так, например, Судан оказался антилидером по индексу безопасности, набрав 82 балла опасности из 100. Далее идет Южный Судан, у которого 79 баллов, а у Афганистана на один балл меньше. Показатели были составлены на основе общего уровня насилия в странах, а также политической ситуации внутри страны и склонности к конфликтам.
Помимо прочего, аналитики оценивали и другие критерии. В их числе были стихийные бедствия, участие во внутренних или внешних вооруженных конфликтах, инфраструктура здравоохранения и милитаризация страны. Государства, которые набирали меньше всего баллов считались наиболее безопасными для туристов.
Незалежная по-прежнему считает регион своим