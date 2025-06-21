Россиянам назвали три самые опасные страны для туризма

Россиянам назвали три самые опасные страны для туризма
Фото: unsplash.com
Путешествовать по них без особой подготовки лучше не стоит

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Судан, Южный Судан и Афганистан являются самыми опасными странами для туристических поездок в текущем году. Они пришли к такому выводу, изучив данные, аналитику и различную статистику по государствам. 

Так, например, Судан оказался антилидером по индексу безопасности, набрав 82 балла опасности из 100. Далее идет Южный Судан, у которого 79 баллов, а у Афганистана на один балл меньше. Показатели были составлены на основе общего уровня насилия в странах, а также политической ситуации внутри страны и склонности к конфликтам. 

Помимо прочего, аналитики оценивали и другие критерии. В их числе были стихийные бедствия, участие во внутренних или внешних вооруженных конфликтах, инфраструктура здравоохранения и милитаризация страны. Государства, которые набирали меньше всего баллов считались наиболее безопасными для туристов.

Источник: HelloSafe

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