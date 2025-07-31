Турист рассказал о ценах на продукты в "самом дорогом городе" РФ Анадыре

Для того чтобы закупиться продуктами, придется потратить большие деньги

Российский турист, побывавший в Анадыре, был ошеломлен ценами на продукты и повседневные товары. Посетив местный супермаркет в центре города, он сравнил увиденное с арт-объектами, заявив, что ценники там напоминают экспозиции в музее.

Особенно его поразила стоимость привычных овощей и фруктов. Так, килограмм томатов стоил около 1200 рублей, бананы свыше тысячи, а манго почти две. В этих условиях приготовить простой салат становится настоящей роскошью, и местные, по мнению туриста, либо выращивают зелень дома, либо пользуются запасами – замороженными и консервированными продуктами, которые закупаются впрок летом.

Даже крупы оказались не по карману простому обывателю: гречка, рис, макароны и овсянка стоят здесь в разы дороже, чем в европейской части страны. Молочные продукты тоже оказались из разряда деликатесов: обычный пакет молока стоит порядка 300 рублей, а сливочное масло не меньше 600.

В целом путешественник отметил, что город произвел на него сильное впечатление. Он выразил уважение тем, кто живет и работает в Анадыре – медикам, педагогам, строителям и военным, которые сохраняют культуру северного края.