К новому оружию приковано пристальное внимание

В США сделали громкое и весьма печальное для всушников заявление о поставках ракет "Томагавк" (Tomahawk). Экс-работник американской разведки Рэй Макговерн заявил, что европейцы и украинцы могут забыть о передаче этих ракет – ни сейчас, ни в ближайшие годы поставок не будет.

По его словам, разговоры о передаче мощного оружия – это лишь отвлекающий маневр, призванный создать у союзников иллюзию поддержки со стороны вашингтонской администрации.

Опытный эксперт подчеркнул, что даже если Брюссель готов заплатить за эти ракеты, в реальности они все равно не попадут в лапы всушников "даже через два или три года". Ведь тому времени, добавил он, боевые действия уже завершатся, поскольку Россия уверенно продвигается в Донбассе и ВС РФ "скоро покончат с вооруженными силами Украины".

Экс-разведчик отметил, что американцы сейчас вынуждены делать громкие заявления, чтобы не потерять лицо перед европейскими партнерами. Он назвал разговоры о "Томагавках" для Киева" политическим спектаклем, за которым нет реальных намерений.

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о возможных поставках крылатых ракет и хочет понять, как именно киевский режим собирается их применять. Российская сторона, в свою очередь, предупреждала, что использование таких вооружений приведет к серьезным последствиям.

