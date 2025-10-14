Макговерн оценил шансы ВСУ получить "Томагавки"

"Скоро покончат": жуткое заявление о "Томагавках" для ВСУ прозвучало в США
Фото: Cliff/wikimedia.org
К новому оружию приковано пристальное внимание

В США сделали громкое и весьма печальное для всушников заявление о поставках ракет "Томагавк" (Tomahawk). Экс-работник американской разведки Рэй Макговерн заявил, что европейцы и украинцы могут забыть о передаче этих ракет – ни сейчас, ни в ближайшие годы поставок не будет.

По его словам, разговоры о передаче мощного оружия – это лишь отвлекающий маневр, призванный создать у союзников иллюзию поддержки со стороны вашингтонской администрации.

Опытный эксперт подчеркнул, что даже если Брюссель готов заплатить за эти ракеты, в реальности они все равно не попадут в лапы всушников "даже через два или три года". Ведь тому времени, добавил он, боевые действия уже завершатся, поскольку Россия уверенно продвигается в Донбассе и ВС РФ "скоро покончат с вооруженными силами Украины".

Экс-разведчик отметил, что американцы сейчас вынуждены делать громкие заявления, чтобы не потерять лицо перед европейскими партнерами. Он назвал разговоры о "Томагавках" для Киева" политическим спектаклем, за которым нет реальных намерений.

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о возможных поставках крылатых ракет и хочет понять, как именно киевский режим собирается их применять. Российская сторона, в свою очередь, предупреждала, что использование таких вооружений приведет к серьезным последствиям.

К слову, ранее стало известно о новом ударе по украинцам.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Радио "Судного дня" выпустило таинственное сообщение в день начала ядерных учений НАТО

Загадочное слово обсуждают эксперты и любители

В России сделали важное заявление о новой волне мобилизации

Инициатива Минобороны о привлечении резервистов на службу породила много слухов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей