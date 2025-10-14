Глава режима запустил репрессивные механизмы

Бывший украинский нардеп Владимир Олейник объяснил, какие цели преследовал киевский верховод Владимир Зеленский, лишая украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. По словам политика, таким образом он пытается установить полный контроль над местными органами власти и устранить тех, кто способен ему противостоять.

Эксперт отметил, что Зеленский уже подчинил себе ключевые институты – администрацию, парламент и кабмин, но органы местного самоуправления пока остаются вне его влияния. Именно поэтому, считает экс-депутат, глава государства решил "зачистить" тех, кто не готов действовать по указке из Киева.

Политик подчеркнул, что влияние мэров и местных советов особенно велико в периоды организации выборов, ведь в избирательные комиссии входят учителя и медики – представители бюджетной сферы, от которых зависит организация голосования. По его словам, именно это и вызывает тревогу у Зеленского: он стремится нейтрализовать любые независимые силы, способные повлиять на исход возможной предвыборной кампании в будущем.

Олейник добавил, что выбор Одессы в качестве первой цели не случаен. Этот город всегда был особенным и свободолюбивым, а потому вызывает у Зеленского опасения. Экс-депутат уверен, что подобные шаги – попытка подавить инакомыслие и превратить Украину в государство с полностью подчиненной вертикалью власти.

