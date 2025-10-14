Ситуация может резко обостриться

В руководстве западной военной коалиции начали обсуждать возможность изменения правил применения вооружений против нашей страны. Как сообщил представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, союзники намерены пересмотреть существующие ограничения, которые мешают оперативно "реагировать на ситуацию".

По словам дипломата, многочисленные национальные запреты сдерживают действия блока и затрудняют принятие решений в экстренных обстоятельствах. Он подчеркнул, что внутри альянса уже ведутся переговоры о том, чтобы эти рамки ослабить, если это возможно.

При этом дипломат заверяет, что каждая страна, передающая смертоносное оружие, якобы очень хочет быть уверена, что оно используется "разумно и ответственно", а не ведет к новой эскалации.

Ранее американский представитель анонсировал крупные решения в сфере военной помощи киевскому режиму, отметив, что они будут озвучены в ближайшее время.

Некоторое время назад глава вашингтонской администрации Дональд Трамп сообщил, что почти определился с передачей крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) в лапы всушников. Москва уже предупредила: отправка этих вооружений противнику станет очередным витком конфронтации.

К слову, ранее стало известно, что украинцы получили новый удар.